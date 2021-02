Biographie

De son vrai nom Timothy McKenzie, né à Londres le 4 janvier 1989, Labrinth est alors un producteur et compositeur débutant lorsque Simon Cowell le signe pour son label Syco Music, après avoir entendu son travail, non crédité, sur les premiers singles « Pass Out » (n° 1) et « Frisky » (n° 2) de Tinie Tempah. L'un des rares artistes du label à n'être pas choisi au sortir d'un concours de chant télévisé se classe d'emblée n° 3 avec son premier titre « Let the Sun Shine », avant la sortie de l'album Electronic Earth (n°2, 2012), dans lequel s'exprime sa palette musicale à base de R&B, electro et rap grime. Le succès du duo avec Emeli Sandé sur « Beneath Your Beautiful », son premier n° 1, s'accompagne de collaborations avec Sigma, The Weeknd, et de travaux de composition et de production pour Ed Sheeran et Noah Cyrus. D'autres titres en solo suivent, ainsi que la création de son label Odd Child Recordings, avant d'intégrer le trio de superstars LSD avec Sia et Diplo, pour le hit « Thunderclouds » et l'album Labrinth, Sia & Diplo Present... LSD (2019). La même année, Labrinth s'attelle à la musique de la série télévisée Euphoria pour la chaîne HBO et à son deuxième album Imagination & the Misfit Kid (2019), duquel sont extraits huit singles dont le duo « Oblivion » avec Sia. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020