Biographie

Avec son premier maxi éponyme de 1998, Lacuna Coil a fait tourner bien des têtes dans le milieu de la scène gothique et ambient italienne, et ce en grande partie grâce à l'envoûtant chant de sirène de Cristina Scabbia. Le groupe obtient encore plus de reconnaissance grâce à une tournée avec Moonspell, puis un peu plus tard avec The Gathering et Seigmen. Son premier album, In a Reverie, sort en 1999, et le groupe décroche un premier succès critique dans le milieu métal avec son troisième disque, Comalies, voyant sa renommée encore grandie par de nouvelles tournées avec Type O Negative, P.O.D., Opeth et Danzig. « Heaven's a Lie » est leur premier single à être massivement diffusé en radio, suivi de tout aussi apprécié « Swamped ». © Mike DaRonco /TiVo