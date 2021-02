Biographie

Formé en 2006 autour d'amis de longue date vivant à Augusta en Georgie, Lady Antebellum a créé un mélange de country contemporaine et R&B façon années 60 reposant sur la richesse des harmonies vocales du trio ainsi que sa maîtrise instrumentale. La formation est passée des tournées dans les bars à Grand Ole Opry en première partie de Phil Vassar, Rodney Atkins ou Carrie Underwood avant d'être signé chez Capitol Nashville en 2007. Emmené par "Love Don't Live Here", le premier album éponyme du groupe, produit par Victoria Shaw et Paul Worley, sort en 2008 et atteint le Billboard 200. Need You Now sort quant à lui deux ans plus tard et obtient un succès encore plus important. © James Christopher Monger /TiVo