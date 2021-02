Biographie

Né en 2017, Lady Sir est le projet musical de l'actrice et réalisatrice (De sas en sas) Rachida Brakni et de l'auteur-compositeur-interprète Gaëtan Roussel, leader de la formation Louise Attaque. Mêlant leurs influences combinées, faisant cohabiter les langues et constituant l'occasion de s'inventer de nouveaux horizons, le duo livre un premier effort studio la même année, Accidentally Yours, porté par le single "Le Temps passe". © TiVo