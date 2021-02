Biographie

La Nouvelle-Zélande nous a donné quoi, à part des moutons et des rugbymen à l'uniforme de suie ? Quelques musiciens : on se souvient de Split Enz ou Crowded House, qui dans les années 1980 réussirent à percer le barrage de l'éloignement pour se frotter au succès international. C'est ce qu'est en train de réaliser en 2008 Phillipa « Pip » Brown, plus connue sous le nom de Ladyhawke, dont le premier album homonyme vient à point, en une période de nostalgie eighties, pour redonner à entendre des synthés vintage alliés à un modernisme pop du jour. Ladyhawke appuie sur l'accélérateur en 2012 pour l'inspiré Anxiety. © ©Copyright Music Story Jean-Eric Perrin 2015