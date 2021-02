Biographie

L'une des rares formations à avoir dépassé les frontières de Slovénie (ex-Yougoslavie). Influencé par New Order, Kraftwerk et l'avant-garde viennoise et berlinoise, ce groupe de provocateurs joue sur le terrain douteux de l'ambiguïté en utilisant toute une symbolique extrémiste (aussi bien stalinienne qu'hitlérienne ou mussolinienne). Inaudible pour certains, novatrice pour d'autres, leur musique mélange rock industriel, techno, détournements situationnistes… et satanisme ! Laibach s'est signalé par des reprises iconoclastes des Beatles (« Let It Be ») et des Stones (« Sympathy For The Devil », bien sûr), difficilement reconnaissables. © © ©Copyright Music Story 2015