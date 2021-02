Biographie

Connu pour ses collaborations avec Steve Angello et David Guetta, le DJ et producteur Laidback Luke obtient un hit majeur en 2007 avec sa reprise de « Show Me Love ». Très prolifique, le Néerlandais est l'auteur de deux albums de house (Psyched Up et Electronic Sensation), des compilations Windmill Skill (2003) et Super You & Me (2010), d'une cinquantaine de singles et autant de remixes. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015