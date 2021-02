Biographie

Une première écoute peu attentive risque aisément et malencontreusement de faire passer à côté de Side Pony, le quatrième album des Lake Street Dive, l’opus qui permettra sans doute enfin au quartet né à Boston en 2004 d’être enfin reconnu. Avec son entrelacs de rock, de pop, de blue eyed soul et même de jazz et de country, l’ambiance bigarrée y est assez classique, avec un léger air seventies loin d’être désagréable et un univers rappelant entre autre ceux de Fleetwood Mac, d’Hall & Oates, des Mamas & The Papas ou des premiers Rickie Lee Jones…Pourtant, sous le capos, Lake Street Dive possède un moteur sacrément rutilant. Le groupe semble même, pour ce quatrième album qui marque son entrée sur le toujours très goûtu label Nonesuch, avoir peaufiné les moindres détails de son art. L’écriture est proche d’une certaine perfection et Side Pony, produit par Dave Cobb (Sturgill Simpson, Chris Stapleton, Secret Sisters), renferme des chansons assez entêtantes. Chansons portées par un instrumentarium lui aussi tiré au cordeau. Cuivres racés, rythmique moelleuse tendance soul sudiste et guitares classieuses, on comprend que la chanteuse Rachael Price, le guitariste et trompettiste Mike « McDuck » Olson, la contrebassiste Bridget Kearney et le batteur Mike Calabrese ne se sont pas rencontrés sur les bancs du New England Conservatory of Music de Boston pour rien…Même si c’est le jazz que les quatre musiciens étaient venus étudier dans cette prestigieuse institution du Massachussetts, leur travail commun a été influencé par leur amour de la pop et la soul, en particulier celle des années 60, des Beatles aux Suprêmes, en passant par Dusty Springfield, et les Beach Boys. Depuis plusieurs années, le groupe travaillait ensemble un peu à temps partiel, mais en 2012, Lake Street Dive est devenu un combo à temps plein… Le buzz s’est surtout fait sur YouTube grâce à leur reprise d’I Want You Back des Jackson 5. Une relecture acoustique à un coin de rue de la banlieue de Boston qui les fera connaitre au monde entier. © MD/Qobuz