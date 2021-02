Biographie

Samir Djoghlal dit L'Algérino est né à Marseille le 2 mai 1981. Découvert par Akhenaton (IAM), qui le signe sur son label 361 Records, il ne tarde pas à s'illustrer à travers l'album Les Derniers Seront Les Premiers, sorti en 2005. Classé n°32 des ventes, il lui permet de tourner partout en France. Le suivant paru en 2007, Mentalité Pirate, confirme son potentiel à travers des titres comme « L'Envie de vaincre » ou « Fleur fanée », dans lesquels L'Algérino pose ses textes et ses rimes travaillés sur des rythmiques originales. En 2010, Effet Miroir a pour principal extrait « Sur la tête de ma mère », tandis que son successeur, C'est Correct (2011), accueille Nassi, Soprano, Alonzo et Gad Elmaleh. En 2014, le rappeur rejoint le label Monstre Marin de Maître Gims pour l'album Aigle Royal, auquel participent Jul et Tunisiano. L'année suivante est celle du projet Oriental Dream, dont les influences raï et orientales sont portées entre autres voix par Lacrim, Lartiste et Cheb Ghazel. En 2016 sort son septième album auquel il attribue le nom de son acteur préféré : Banderas. Il obtient un succès plus important l'année suivante avec le titre « Les Menottes (tching tchang tchong) », classé n°41 avec une forte audience sur YouTube. En 2018 paraît le single « Va Bene », extrait de la bande originale du film Taxi 5, suivi de l'album International. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018