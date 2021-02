Biographie

Formé en 1994 à Manchester, Lamb est un duo trip-hop aux accents drum and bass composé du producteur Lou Barlow et de la chanteuse Lou Rhodes. Les mancuniens sortent deux disques remarqués dans les années 90, Lamb (1996) et Fear of Fours (1999), bénéficiant de la déferlante electro de l'époque pour imposer les charmes de leur recette. Malgré une qualité constante dans leurs efforts suivants, le retour du rock éloigne une partie du grand public des bacs electro et le duo semble jeter l'éponge après What Sound (2001) et Between Darkness & Wonder (2003). Il revient pourtant aux affaires en 2011 avec 5 (2011), suivi par Backspace Unwind en 2014, porté par le single "We Fall in Love". © Olivier Duboc /TiVo