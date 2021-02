Biographie

Se présentant d'elle-même comme une formation de pur metal américain originaire de Virginie, Lamb of God opère depuis le début des années 90 (sous le nom de Burn the Priest de 1994 à 1998) dans un registre entre thrash metal originel et attaque punk aussi viscérale que chirurgicale façon Pantera. Leur refus du compromis leur a valu de gagner le respect d'une grande partie du public metal ainsi que de s'assurer des ventes d'album conséquentes, et même les déboires judiciaires du chanteur Randy Blythe n'ont pas eu raison du groupe qui livre avec VII: Sturm und Drang en 2015 son septième opus studio d'une discographie comprenant notamment le classique Ashes of the Wake (2004). © TiVo