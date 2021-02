Biographie

Présenté comme "le groupe de country le plus dézingué de Nashville" par son propre label Merge, Lambchop est sans doute l'un des groupes les plus régulièrement brillants et uniques à avoir émergé dans les années 90. Leur mélange inclassable de country, soul, jazz et de noise avant-gardiste semble s'abreuver à la source de toutes les formes de musique contemporaine, et ce sont les qualités d'auteur et la présence vocale de Kurt Wagner, tête pensante du groupe, qui donne sa cohérence et son charme baroque à l'ensemble. En 1996, le séduisant How I Quit Smoking et le maxi Hank représentent l'apothéose de leur période sous influence Billy Sherrill avec sa production luxuriante évoquant le Nashville Sound si populaire trois décennies plus tôt. © Jason Ankeny /TiVo