Biographie

Né en 1958 à Neuilly-sur-Seine, Lambert Wilson est un acteur français devenu directeur du Théâtre National de Chaillot. Au fil de sa carrière, il a eu l'occasion de se frotter à la chanson à plusieurs reprises entre ses nombreuses activités, et ce dès Musicals, paru en 1988, suivi par Lambert Wilson en 1991. On le retrouve aussi comme narrateur dans les contes musicaux Pierre et le Loup (1992) et Peer Gynt (2005), et en 2015, c'est à une légende de la chanson et du cinéma français qu'il rend hommage avec Wilson chante Montand. © TiVo