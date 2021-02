Biographie

Salué comme « l'artiste le plus prodigieux du monde musical classique » par le New York Times, Lang Lang, à l'âge de 28 ans, a donné des récitals et des concerts à guichets fermés dans toutes les grandes villes du monde et est le premier pianiste chinois à avoir été engagé par le Philharmonique de Vienne, le Philharmonique de Berlin et tous les principaux orchestres américains.Témoignage de son succès, Lang Lang figurait récemment dans le « Time 100 » de 2009 - la liste annuelle des cent personnes les plus influentes au monde établie par l'hebdomadaire Time. En 2008, plus de cinq milliards de personnes l'ont vu jouer à la cérémonie inaugurale des XXIXes Jeux olympiques, où il était le symbole de la jeunesse et de l'avenir de la Chine. Ce rayonnement a incité plus de quarante millions d'enfants chinois à apprendre le piano classique - phénomène que le Today Show a baptisé « l'effet Lang Lang ». Reconnaissant la puissante influence culturelle du pianiste, la Recording Academy l'a nommé en 2008 ambassadeur culturel en Chine. Lang Lang avait aussi été choisi comme ambassadeur mondial officiel à l'Exposition de Shanghai 2010...Lang Lang s'est donné pour mission de partager la musique classique dans le monde, en mettant l'accent sur la formation des enfants et des jeunes musiciens par le biais de l'éducation, des programmes d'assistance et du soutien financier. À cet effet, il a créé à New York la Lang Lang International Music Foundation, avec l'appui des Grammys et de l'UNICEF. En mai 2009, le pianiste et ses trois jeunes élèves choisis au sein de la fondation ont joué ensemble à The Oprah Winfrey Show, pour l'émission « Oprah recherche les enfants les plus brillants et les plus talentueux au monde ».Lang Lang continue également de donner régulièrement des master-classes à travers le monde, à l'invitation des plus prestigieuses institutions musicales, dont le Curtis Institute of Music, la Juilliard School, la Manhattan School of Music et le Conservatoire de Hanovre, ainsi que tous les grands conservatoires chinois. Il a été en résidence musicale à Chicago, Toronto, San Francisco, Londres, Rome et Stockholm. Outre ses nombreux engagements, Lang Lang est le premier ambassadeur de l'Orchestre symphonique YouTube. Son rôle dans ce projet novateur lancé par YouTube et Google témoigne de sa volonté de construire de nouveaux publics et de faire découvrir la musique classique aux jeunes du monde entier.Sa biographie, Journey of a Thousand Miles (Le Piano absolu), publiée à l'origine par Random House et traduite en dix langues, a été acclamée par la critique. Dans le cadre de son engagement en faveur de la formation des enfants, il a fait paraître une version de son autobiographie spécifiquement destinée aux jeunes lecteurs, intitulée Playing with Flying Keys.En décembre 2007, Lang Lang était soliste invité au concert du Prix Nobel à Stockholm, et il y est retourné comme soliste pour la cérémonie de remise du Prix Nobel de la paix 2009 et le concert en l'honneur du président Barack Obama. Lang Lang a joué pour de nombreux dignitaires internationaux, dont l'ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, et le secrétaire général actuel, Ban Ki-moon, le président George W. Bush, Sa Majesté la reine Élisabeth II et le président chinois, Hu Jintao.Lang Lang commence à jouer du piano à l'âge de trois ans, et à cinq ans il remporte le concours de Shenyang et donne son premier récital en public. Entré au Conservatoire central de musique de Pékin à neuf ans, il reçoit le premier prix au Concours international Tchaïkovski pour jeunes musiciens à treize ans. Il devient soudain célèbre à l'âge de dix-sept ans, lorsqu'il est sollicité pour remplacer au pied levé le pianiste qui doit jouer le Concerto n°1 de Tchaïkovski au « Gala du siècle » avec le Chicago Symphony. Après ces débuts fulgurants, il donne à travers le monde des concerts très applaudis - le Times de Londres note : « Lang Lang a triomphé devant un Albert Hall comble [.]. Ce pourrait bien être un événement historique. » Il participe à de nombreuses émissions de télévision, dont le Today Show, le Tonight Show with Jay Leno et Good Morning America. Il est présent sur toutes les grandes chaînes de télévision et dans les magazines d'information et de mode, notamment des supports aussi divers que le New Yorker, Esquire, Vogue, Die Welt et le Times.En 2004, il est nommé Ambassadeur de bonne volonté auprès du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et ouvre à la collecte de fonds pour les interventions humanitaires après les tremblements de terre en Chine et à Haïti. Il est actuellement président du Prix Montblanc du patronage des arts et de la culture, et fait partie du comité consultatif du Weill Music Institute de Carnegie Hall et de son conseil consultatif artistique. Il a été choisi par le Forum économique mondial comme l'un des deux cent cinquante jeunes leaders mondiaux et a reçu le Prix Cristal 2010 à Davos.Tous ses albums font partie des meilleures ventes classiques et sont entrés au hit-parade de nombreux pays autour du monde. Lang Lang a également figuré au classement des « nouveaux artistes » de Billboard à la plus haute place pour un interprète classique. En 2007, il a été nommé pour un Grammy, premier artiste chinois à recevoir une nomination pour le prix du meilleur soliste instrumental. Il a été distingué par la Recording Academy, qui lui a attribué le Prix du mérite du président 2007, dont Zubin Mehta et Luciano Pavarotti sont parmi les lauréats précédents. Il a enregistré la bande-son du film japonais Nodame Cantabile, et les vingt-quatre Études de Chopin pour le Projet Chopin, le plus grand projet marquant le bicentenaire de Chopin. En février 2010, Lang Lang a rejoint Sony Music Entertainment, pour qui il enregistre désormais en exclusivité.