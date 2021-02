Biographie

Avec un physique atypique (il mesure presque deux mètres) et une allure générale de cousin éloigné de Snoop Dogg, à qui il a de toute évidence emprunté beaucoup, La Fouine est un rappeur singulier dans le paysage médiatique. Avec son rap sous forte influence west coast, il a percé au milieu des années 2000, grâce notamment à « L'Unité », extrait de son premier album, Bourré au Son (2005). Aller Retour (2007) et Mes Repères (2009), complètent la discographie d'un artiste qui affectionne également les mixtapes, comme le montre Capitale du Crime, Vol. 1 & 2. En 2011, La Fouine prend un nouveau départ et se dédouble dans La Fouine Vs Laouni. Capitale du Crime, Vol. 3 en novembre 2011 accueille du beau monde à ses côtés. Son cinquième album Drôle de Parcours sort en février 2013. En 2014, il est à la fois disque d'or avec Team BS et l'instigateur d'un Capitale du Crime Vol. 4 des plus percutants. Il revient à ses activités solo en 2016 avec son septième album solo, Nouveau Monde et dès l'année suivante, il publie une nouvelle mixtape, le cinquième volume de Capitale du Crime, qu'il baptise CDCC. Il s'éloigne ensuite quelque temps de la musique et des médias mais revient en 2020 armé d'un nouvel album gonflé de 18 titres, Bénédictions. © ©Copyright Music Story Jean-Eric Perrin 2020