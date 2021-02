Biographie

C’est la plus québécoise des chanteuses belges. Son histoire d’amour avec les Québécois date du début des années 1990, et sa récente participation à La Voix a prouvé qu’elle arrive tout près de Céline Dion dans leur cœur. Grande chanteuse à la voix puissante, Lara Fabian est adepte de textes émotifs. Ses trois premiers albums, Lara Fabian (1991), Carpe Diem (1994) et Pure (1996) sont une pluie de hits, des chansons devenues des classiques, dont Leila et Tout. Sur ses titres les plus connus à ce jour, Je t’aime et Je suis malade, elle est accompagnée d’arrangements orchestraux dramatiques qui amplifient l’intensité de l’interprétation. Depuis les années 2000, elle a diversifié son offre en chantant des reprises et en lançant des albums en anglais.