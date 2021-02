Biographie

Originaire de Calhoun en Géorgie, Larkin Poe est, à l’orée des années 2010, un projet folk mené par les deux sœurs Rebecca et Megan Lovell, bien décidées à donner une suite au groupe familial de bluegrass dans lequel elles exerçaient jusqu’alors avec leur sœur aînée Jessica : The Lovell Sisters. Elles choisissent pour nom celui de leur trisaïeul, Larkin Poe, qui n’est autre que le cousin germain de l’écrivain Edgar Allan Poe. Elles marquent les esprits dès 2010 en publiant pour chaque saison de l’année un EP différent, et sont remarquées par Elvis Costello qui leur offre la première partie de sa tournée l’année suivante. Il faut ainsi attendre 2012 pour voir les deux sœurs sortir un cinquième EP, du nom de Thick as Thieves et 2014 pour la sortie d’un premier véritable album, Kin. Le second, Reskinned, arrive en 2016 et reste ancré dans l’americana et le folk rock. À partir de 2017 et de l’album Peach, elles amorcent un virage maîtrisé vers un style davantage blues-rock, qui leur permet de gagner le prix du meilleur album d’artiste émergent de la Blues Fondation. Un quatrième opus du nom de Venom & Faith est mis en boîte à Nashville en 2018 et se place d’emblée au sommet du Billboard Blues. Il leur permet aussi de décrocher une nomination pour le Grammy Award du meilleur album de blues contemporain l’année suivante. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020