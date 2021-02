Biographie

Le guitariste californien Larry Carlton est reconnu autant pour sa carrière propre que pour ses collaborations prestigieuses. Ce tenant d'un jazz très smooth débute en tant que musicien de studio avec Steely Dan, Michael Jackson ou Christopher Cross, parallèlement il fait partie de The Crusaders de 1971 à 1976. Il débute sa carrière solo en 1977 et enregistre des albums jazz rock, blues ou jazz pop d'un intérêt variable. Larry Carlton (1978), Alone/But Never Alone (1986), Larry & Lee (1995) avec Lee Ritenour, restent ses principales réussites. De 1997 à 2010, Larry Carlton remplace Lee Ritenour au sein de Fourplay. Greatest Hits Re-Recorded Volume One en 2007 donne un nouvel éclairage à ses titre les plus fameux. En juin 2010, Larry Carlton sort Take Your Prick, avant de revenir quelques mois plus tard en février 2011 pour Plays the Sound of Philadelphia.