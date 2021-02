Biographie

Incontournable Larry Levan. Janvier 1977, New York, le Henry Street Club ouvre ses portes par une journée glaciale. A peine deux ans après l'ouverture, et un succès grandissant, le Henry Street devient Paradise Garage. Toute une histoire... Larry Levan est là et il a tout vu. Depuis quelques années déjà il écoute ses aînés et apprend, s'imprègne de cette ambiance, réalise qu'une musique sensuelle et chaude attire les foules, les unissant dans une transe magique. Larry, DJ résident du club, mélange disco et ambiances sonores, se fait ingénieur du son et éclairagiste, communique véritablement avec son public qui réalise la chance qu'il a. On vient écouter Larry Levan du monde entier ! Il invente un son nouveau, future house garage (du nom du club !), une façon de jouer qui provoque les émotions les plus intenses, prémices de la musique techno. Les DJs et clubs du monde entier cherchent à comprendre et à reproduire le travail jamais égalé de Levan. Après la triste fermeture du Paradise Garage en 1987 et quelques années passées à New York, Larry émigre vers le Royaume-Uni, appelé par le Ministry of Sound comme ingénieur du son.