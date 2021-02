Biographie

Larry Young, dont le père est organiste, étudie tout d'abord le piano classique avant de débuter sa carrière de musicien professionnel comme organiste en 1957. Il travaille dans les groupes de rhythm'n'blues du New Jersey. En 1960, le saxophoniste Jimmy Forrest l'engage dans sa formation de rhythm'n'blues. En 1962, il enregistre son premier disque en tant que leader (« Groove Street »), puis travaille et enregistre avec des musiciens be-bop et hard bop qui sont sous contrat avec le label Blue Note, tels Lee Morgan, Kenny Dorham, ou Donald Byrd (1962-1964). Il enregistre « Talkin' About » avec le guitariste Grant Green (1964-65). A cette époque, la mode est à la musique« soul churchy », l'orgue est l'instrument dominant, et Jimmy Smith son chantre. Larry Young monte un trio avec Grant Green et Elvin Jones, et enregistre en novembre 1964 « Into Somethin' ». Cette même année, il vient en tournée européenne. De retour aux Etats-Unis, il enregistre avec John Coltrane et Elvin Jones, puis se tourne vers le jazz-rock et le jazz fusion avec Miles Davis (1969), John Mc Laughlin (1970), et Tony Williams (1971). Larry Young évolue dans différents registres du hard bop (allusions à Coltrane, joue avec Lee Morgan) en passant par le jazz funky, churchy, proche de l'organiste Jimmy Smith, se rapprochant du rock, tendance Jimi Hendrix, ne négligeant pas de faire référence à ses études classiques.