Biographie

Contrebassiste, compositeur et producteur de jazz né à Göteborg, en Suède, le 5 septembre 1958, Lars Danielsson suit une formation musicale classique et commence par apprendre à jouer du violoncelle au conservatoire. Le quartette qu'il forme en 1986 avec Dave Liebman, Bobo Stenson et Jon Christensen pour son premier album New Hands se retrouve huit ans plus tard sur Far North. Parmi ses enregistrements pour les labels Dragon Records, Curling Legs ou ACT figurent Fresh Enoug (1992), avec entre autres John Scofield, Bill Evans et Jack DeJohnette, le double European Voices (1995), Continuation (1994) et Origo (1997) en trio avec John Abercrombie et Adam Nussbaum, puis Libera Me (2004), avec la chanteuse Caecilie Noerby et le trompettiste Nils Petter Molvaer. Ce dernier fait partie du trio qui enregistre Mélange Bleu (2006) avec Bugge Wesseltoft. Entre deux séances pour d'autres solistes, Lars Danielsson collabore avec le pianiste Leszek Mozdzer sur Pasodoble (2007) et Tarantella (2009), puis Tigran Hamasyan pour Liberetto (2012) et Liberetto (2014). En 2016 paraît Sun Blowing, crédité au trio Danielsson Neset Lund. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016