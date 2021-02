Biographie

Trois jeunes andalouses pleines d'entrain, une chorégraphie rigolote, un titre facile à retenir et plus fin qu'il n'y parait, et Las Ketchup écoulent le chiffre astronomique de douze millions d'exemplaires pour l'album Las Hijas del Tomate en 2002, écrin tu tube « Asejere ». Devenues quatre, Las Ketchup ne font pas aussi bien avec Un Blodymary en 2006, bien que le titre « Un Blodymary » aie représenté l'Espagne au Concours Eurovision de la Chanson cette année là. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015