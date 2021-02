Biographie

Aujourd'hui, le producteur allemand David Fairstein est principalement connu pour avoir contribué au succès colossal du premier album d'Enigma. Il est toutefois à l'origine, en compagnie de Paul Simpson, du projet Latino Party en 1989. Celui-ci est constitué de deux jeunes femmes, Manuella et Angelica, qui sont également les filles du comédien qui interprétait le Sergent Garcia dans la série télévisée Zorro de Walt Disney. Deux jeunes hommes, Moosa et Emy, complètent le line-up après avoir été repérés à Ibiza. Les quatre artistes enregistrent un an plus tard un premier album, sobrement intitulé The Album et avec pour but de séduire le public des discothèques. Leurs morceaux empruntent souvent des samples de Depeche Mode, Roy Orbison, Human League, AC/DC, Bob Marley ou encore Yazoo, dont le tube "Don't Go" sert de base au plus grand tube de Latino Party, "The Party", en réalité un remix datant de 1990 du morceau "Esta Loca", déjà paru l'année précédente. D'autres succès suivront, tels que "Tequila" en 1991, mais pas aussi retentissants. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019