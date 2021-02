Biographie

Seulement deux albums et déjà sur le toit de la Grande-Bretagne ! La voix sensuelle et sensible de Laura Mvula n’a laissé personne insensible. Alors qu’elle a suivi un enseignement musical à la fois classique et religieux, la chanteuse d’origines caribéennes fait ses classes au sein du conservatoire de Birmingham. Elle en ressort avec un diplôme de composition et des ambitions plein la tête. Il faut attendre l’année 2013 pour pouvoir mettre la main sur le premier album de la gracieuse musicienne. Sing To The Moon joue clairement sur le territoire de la soul, octroyant à ses chaudes sonorités des arrangements classiques (omniprésence des cordes…). Une sensation de délicatesse se dégage de tout ce que chante Laura Mvula.Trois ans de travail ont été nécessaires pour confectionner The Dreaming Room. Malgré un contexte difficile (divorce, dépression…), la musicienne arrive à intégrer de nouvelles influences à sa musique et produit un ensemble se rapprochant d’un gospel contemporain. Malgré son jeune âge, Laura Mvula dégage une impressionnante sensation de maitrise et se destine à une belle carrière. © AR/Qobuz