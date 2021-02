Biographie

En 2004, environ 10 ans après son premier album, Laura Pausini a vendu plus de 25 millions d'albums dans le monde entier. Ses chansons ne décollent pas vraiment jusqu'en 1993, quand elle sort son album éponyme et fait un tube avec "La Solitudine." Laura (1995), Le Cose Che Vivi/Las Cosas Que Vives (1996), La Mia Risposta/Mi Respuesta (1998), et Tra Te e il Mare/Entre Tu y Mil Mares (2000) rencontrent tous un grand succès sur leurs marchés respectifs. Son album crossover en langue anglaise, From the Inside (2002), a surtout touché un public d'adeptes et elle ne revient qu'en 2004 avec Resta in Ascolto/Escucha, qui la ramène en tête des classements. © Jason Birchmeier /TiVo