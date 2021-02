Biographie

Née à Lafayette, en Louisiane (États-Unis), le 9 septembre 1991, Lauren Daigle grandit dans un environnement musical et religieux. Ouverte aux influences blues, gospel et soul, elle est dé-scolarisée à l'adolescence pendant deux ans en raison d'une mononucléose. Elle s'immerge alors davantage dans la musique et chante à l'église locale où elle devient la voix principale de la chorale. Candidate à deux reprises dans l'émission American Idol (2010, 2012), elle collabore avec le groupe The Assemblie pour un EP amateur remarqué par le label Centricity Music, qui la remarque et la signe en artiste solo en 2013. Son premier EP de cinq titres, How Can It Be, paru l'année suivante, est un succès de vente dans la musique chrétienne contemporaine. Il est suivi quelques mois plus tard par l'album du même nom qui décroche la première place du classement spécialisé et une vingt-huitième position au Billboard 200, porté par le succès du titre « Trust in You » (n°1 du classement de musique chrétienne contemporaine). À l'automne 2016 paraît un album de chants de Noël inspirés du jazz, Behold: A Christmas Collection, qui prend également la tête du classement des albums chrétiens. Après un duo avec Reba McEntire (« Back to God ») et une chanson pour le film Blade Runner 2049 (« Almost Human »), Lauren Daigle enregistre son deuxième album original Look Up Child (2018), aux influences variées, avec notamment le numéro un « You Say ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018