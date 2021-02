Biographie

Autrice-compositrice-interprète folk pop, Laurence Jalbert frappe fort dès 1990 avec un premier album pop rock solo homonyme où les émotions sont à fleur de peau, portée par sa voix rauque et chaleureuse (qui n'est pas sans rappeler celle d'Alannah Myles). Au fil des ans, des aspirations plus folk, voire country, s'imposent et charment ses fans; le succès de sa reprise de What The Hell I Got de Michel Pagliaro (devenue Jeter un sort sur son disque ...Et j'espère paru en 2001) en témoigne. Ce flirt ira jusqu'au LP Au pays de Nana Mouskouri (2019), un hommage inattendu à la diva grecque livré à la sauce western. Un cadeau pour sa mère, note-t-elle en entrevue. Une offrande également fort appréciée des mélomanes, pourrait-on ajouter.