Biographie

Laurie Anderson (Laura Phillips Anderson), naît à Chicago, dans l'Illinois, le 5 juin 1947. Cette artiste multimédia venue de l'underground fait irruption dans les classements de ventes en 1981 avec le hit extra-terrestre « O Superman ». Depuis, la violoniste américaine n'a cessé d'explorer les frontières de l'avant-garde au travers de disques et de performances artistiques. Outre des albums accessibles comme Big Science (1981), Mister Heartbreak (1984) ou Strange Angels (1989), l'artiste explore différentes disciplines incluant le mime, la danse, la vidéo et les performances artistiques. Mariée à Lou Reed de 2008 jusqu'à sa mort en 2013 (dix ans après leur rencontre), elle multiplie les projets scéniques et les collaborations. En 2010, elle propose le spectacle Un délire à la Cité de la Musique à Paris, puis publie un nouvel album conceptuel, Homeland. En 2013, elle s'associe à l'ensemble à cordes Kronos Quartet pour une évocation musicale de l'ouragan Sandy. Le spectacle baptisé Landfall paraît sur disque cinq ans plus tard. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018