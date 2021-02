Biographie

Apparu sur la scène toulousaine au début des années 2010, le rappeur et producteur français Laylow fait ses premiers pas discographiques au sein du duo Laylow X Sir'Klo le temps du maxi Roulette russe (2013) avant de publier le maxi Digital avec Wit puis d'entamer sa carrière solo avec une série de singles parus courant 2016 et menant à la parution des maxis Mercy (2016), Digitalova (2017), .RAW (2018) et .RAW-Z (2018). Début 2020, c'est au tour de TRINITY de voir le jour, premier album porté par les singles "MEGATRON", "TRINITYVILLE" et "POIZON". © TiVo