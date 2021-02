Biographie

LCD Soundsystem attire l'attention du public avec Losing My Edge, qui devient l'une des sorties indie les plus écoutées de 2002. Parodie des combats de coqs entre les geeks musicaux ("J'étais au premier concert de Can à Cologne", etc.) portée par des beats électro pétardants et quelques poignées de cliquetis distordus, ce single est également l'un des premiers disques sortis sur le label DFA. Par la suite, James Murphy, l'homme derrière les manettes de LCD Soundsystem et DFA, a été qualifié comme l’une des personnes les plus cool de la planète par de nombreux magazines et journaux. © Andy Kellman /TiVo