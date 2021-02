Biographie

Formation de metal symphonique à tendance gothique, Leaves' Eyes est menée par la chanteuse norvégienne Liv Kristine et son mari, le multi-instrumentiste allemand Alexander Krull, par ailleurs chanteur du groupe Atrocity, dont son également issus d'autres membres. Après un départ en 2004 avec l'album Lovelorn, suivi de Vinland Saga (2005), Leaves' Eyes change de personnel avant d'aborder une tournée relatée dans le CD/DVD We Came With the Northern Winds: En Saga, paru en 2009. Quelques mois plus tard dans la même année arrive le troisième album studio Njord. Leaves' Eyes revient ensuite en 2011 pour l'album Meredead, en 2013 pour Symphonies of the Night et en 2015 pour King of Kings. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015