Biographie

On réduit trop souvent le cerveau du rock’n’roll aux deux mêmes hémisphères : Beatles et Rolling Stones. Impossible pourtant de négliger le rôle que joua Led Zeppelin durant les années 70 et son influence toujours majeure sur le rock contemporain. Car dès leur premier album éponyme enregistré fin 1968, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham plastiquent les Tables de la Loi du blues rock pour mieux imposer leur propre règle du jeu : voix élastique et rugissante digne des plus grands chanteurs noirs américains, tsunami guitaristique et rythmique bodybuildée comme jamais, Led Zeppelin a inventé un rock’n’roll poids lourd (hard ou heavy diront certains) porté par un son surpuissant.La source de la musique de Led Zep est évidemment le blues de Chicago, urbain à souhait, mais se teintera progressivement au fil des albums de folk mystique et même de musiques du monde. Avec Jimi Hendrix, Jeff Beck et Eric Clapton, Jimmy Page – déjà impressionnant au sein des Yardbirds – révolutionnera la guitare électrique, osant toutes les figures stylistiques possibles et imaginables. Étonnamment, le groupe connaîtra d’abord le succès outre-Atlantique avant de convaincre ses propres concitoyens. Le 25 septembre 1980, Bonham est emporté par ses excès alcoolisés et même si les trois autres se réuniront régulièrement, Led Zeppelin n’aura plus jamais vraiment la même saveur que durant ces douze années, de 1968 à 1980… © CM/Qobuz