Biographie

Les extra-terrestres sont finalement légions dans l’histoire de la musique populaire du XXe siècle. Certains sont pourtant encore plus extra-terrestres que d’autres… Lee Hazlewood est évidemment l’un de ces hors-la-loi de la norme et du classement. Ses fans le savent bien, quant aux autres, si le nom du moustachu évoque vaguement quelque chose c’est souvent exclusivement le tandem que le bonhomme forma avec Nancy Sinatra et l’écriture et la production du mythique These Boots Are Made For Walking…Hazlewwod est pourtant bien plus que ça. Un compositeur, chanteur (cette voix de baryton insurpassable !), musicien, arrangeur, patron de label (LHI) et producteur brassant des influences multiples. Entre ses doigts, la pop plongeait dans la démesure des grands espaces et du cinémascope, la country devenait quasiment baroque et le rock se transformait en drame de chaque instant. Sorte de cousin éloigné de Phil Spector, le bonhomme a laissé une œuvre assez unique dans un no man’s land magique et merveilleux de l’histoire de la pop music… © MZ/Qobuz