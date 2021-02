Biographie

Né à Chicago en 1927, le saxophoniste jazz américain Lee Konitz apparaît sur la scène musicale des années 50 avec une approche fluide de l'alto bien personnelle, le démarquant d'une concurrence évoquant le plus souvent Charlie Parker. Mû par une forte curiosité musicale, Konitz explore différents horizons au fil des décennies, évoluant notamment dans les années 50 au sein du nonet de Miles Davis signataire de Birth of the Cool (1957), ou aux côtés du pianiste Lennie Tristano pour des travaux souvent cités comme influence par le mouvement free jazz. Creusant son sillon dès Subconscious-Lee (1950), Konitz bâtit une discographie studio riche de plus d'une centaine d'enregistrements au moment de la sortie de Old Songs New en 2019, peu avant son décès l'année suivante à l'âge de 92 ans. © TiVo