Biographie

Lee Ranaldo est essentiellement connu pour être le guitariste du groupe de rock alternatif avant-gardiste Sonic Youth. Le musicien et producteur mène néanmoins une carrière parallèle très prolifique depuis les années 80, sortant plusieurs disques solo ou en collaboration avec divers artistes, comme Oasis Of Whispers en 2005 ou Between the Times and the Tides en 2012. C'est sous le nom de Lee Ranaldo and the Dust qu'il sort Last Night on Earth en 2013 et Acoustic Dust en 2014. L'année suivante, il exhume l'album Ambient Loop for Vancouver conçu avec Alan Licht, Christian Marclay et William Hooker pour les dix ans de sa parution et lui fait bénéficier d'une parution à part entière, car à l'époque, il avait été intégré à un package comprenant son premier livre, Road Movies.