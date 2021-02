Biographie

Si le terme de "légende" s'applique parfois facilement, il n'est en rien galvaudé concernant l'incroyable Lee "Scratch" Perry. Son travail de production hors norme avec son studio Black Ark et le groupe maison The Upsetters, donne naissance à maints chef d'oeuvre du reggae. Bob Marley and The Wailers, The Congos, Max Romeo ou encore Junior Murvin doivent leurs classiques à la patte de Lee "Scratch" Perry. Improvisant et inventant des techniques d'enregistrement avec du scotch et autres moyen du bord, la vison souvent hallucinée de Lee "Scratch" Perry fait naître de nouveaux sons, en particulier sur les versions dubs. Lee "Scratch" Perry quitte la Jamaïque en 1978 et devient alors lui-même artiste. Sa production pléthorique et inégale, ainsi que ses apparitions scéniques souvent outrancières n'ajoutent rien à son aura. Le coffret 3 CD Arkology paru en 1997, est un must des productions de Lee "Scratch" Perry et l'un des documents indispensables à la bonne compréhension du reggae. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015