Biographie

Leeroy, d'abord connu sous le nom de Leeroy Kesiah avec le Saïan Supa Crew, construit une discographie des plus eclectiques. entre sa série de mixtapes Coup de Massue, un album solo intitulé Open Bar (2007) et deux albums consacrés à des voyages dans la sono mondiale, Bollywood Trip (2006) et African Trip (2009). Leeroy se consacre désormais exclusivement à sa carrière solo avec 3ème Coup de Massue sorti en octobre 2009. Après l'EP Château Rouge, qui le voit verser de plus en plus franchement dans la pop urbaine, Leeroy publie en 2016 un nouvel album, malicieusement appelé Noir Fluo, sur lequel il invite Camélia Jordana, Féfé et Tété. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016