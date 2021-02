Biographie

Derrière le nom de Leftfield se cache le duo de DJs londoniens Paul Daley et Neil Barnes, dont les expérimentations ont secoué la scène "progressive house" à la charnière des années 80 et 90 à coups de singles cultes. En 1995, l'album Leftism voit le jour et est rapidement reconnu comme l'un des albums d'electro les plus réussis de tous les temps. Par la suite et riche de cette exposition, le duo devient très recherché y compris par les plus grands, de David Bowie à U2, qui lui commandent des remixes. Bien que livré tardivement, Rhythm & Stealth, second effort de Leftfield, voit le jour en 1999 et ne déçoit nullement les attentes placées en lui. © TiVo