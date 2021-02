Biographie

Formé à Londres en 2012, le duo se compose des DJ Jon Kong alias Leftwing et Chris Aidy alias Kody. Avec deux premiers EP sortis la même année, Leftwing & Kody se constitue une solide réputation dans les classements de DJ. En 2013, après trois titres entrés dans les charts de Beatport, le site les nomme parmi les « DJ de l'année », tout comme le magazine DJ Mag et son confrère Mixmag. En 2014, le duo spécialisé dans la tech house multiplie les remixes et collabore avec Robert Owens, Todd Terry, Romanthony et Roger Sanchez. À raison de trois ou quatre EP annuels voire plus, « L&K », comme on les surnomment, sont fréquemment cités et joués par d'autres confrères et leur carnet de concerts dans les clubs et discothèques du monde entier ne désemplit pas. Après pas moins de sept EP parus en 2018, ils trouvent le temps de concocter l'année suivante le Come Over EP et le titre « I Feel It », qui se classe n°97 des ventes britanniques. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019