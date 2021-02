Biographie

Une brève carrière de boxeur lui vaut le surnom de « gaucher », mais à dix-sept ans, après plusieurs défaites, il opte pour la musique. Très influencé par Jimmie Rodgers, il décroche en 1950 deux énormes tubes, « If You've Got The Money » et I've Got The Time, repris en 1976 par Willie Nelson. Il connaît encore le succès avec « I Love You Thousand Ways », « I Want To Be With You Always », « Travelin' Blues » et, en 1964, « Saginaw, Michigan », son dernier grand tube.Superbe voix de ténor, jouant sur les notes et les syllabes, féroce honky tonker dont la statue orne un parc de sa ville natale, il fut, un moment, mis en compétition avec Hank Williams alors au faîte de sa carrière. De santé fragile, il meurt d'une attaque quinze jours avant que Falling, un succès posthume, entre dans les charts. © ©Copyright Music Story Music Story 2015