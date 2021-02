Biographie

C’est comme si les journalistes s’étaient donnés le mot pour définir l’art et la personnalité du pianiste norvégien Leif Ove Andsnes : The Cold Genius. Le « Génie du froid », c’était tentant, ils l’on fait. Derrière cette référence purcellienne répétitive il y a effectivement un très grand pianiste, à tous les sens du terme, car sa haute stature en impose. Discret, presque timide, l’homme est très chaleureux et d’une grande modestie. Méticuleux dans sa préparation, Leif Ove Andsnes donne pourtant l’impression d’une grande liberté dans son jeu avec ce mélange d’élégance et de force qui en font sa marque.Musicien de chambre passionné, il est directeur fondateur du Rosendal Chamber Music Festival, co-directeur artistique du Festival de musique de chambre de Risør pendant près de deux décennies et directeur musical du Ojai Music Festival en Californie en 2012. Son projet « The Beethoven Journey » consacré à la musique pour piano et orchestre du compositeur allemand a fait le tour du monde au cours de 230 concerts répartis dans 108 villes de 27 pays, en dirigeant du piano le Mahler Chamber Orchestra. Une collaboration qui a fait l’objet d’un film et de trois albums publiés par SONY CLASSICAL.Parmi ses disques les plus récents, citons un enregistrement passionnant consacré aux œuvres pour piano de Sibelius très peu considérées par le compositeur lui-même. C’est une véritable découverte qui renouvelle totalement l’approche d’un corpus que l’on croyait mineur, bien à tort. Il faut dire qu’Andsnes donne une consistante très poétique à ces pièces qui passaient pour salonardes. Un travail qui suit l’enregistrement des Pièces lyriques de Grieg enregistrées sur le piano du compositeur dans sa maison devenue musée.Son interprétation des concertos de Rachmaninov sous la direction d’Antonio Pappano a réussi à reconsidérer une discographie pourtant riche en références. La puissance qu’il donne au compositeur russe va toujours de l’avant dans un élan irrésistible. On aime aussi ses enregistrements de sonates de Haydn à l’articulation si claire ou des dernières de Schubert marquées elles-aussi du fruit de sa réflexion et du mélange unique produit par une sonorité charnue et colorée, une virtuosité jamais vaine au service du discours musical, un sens de l’analyse et de la structure qui ne vient jamais nuire à la spontanéité de l’expression.Chambriste recherché, il est aussi un partenaire idéal pour Ian Bostridge dans le Voyage d’hiver enregistré par EMI (WARNER) ou encore dans cet album consacré au Wanderer, cet éternel voyageur malheureux si omniprésent dans le monde romantique allemand et en particulier dans la musique de Schubert. Ses concertos de Mozart qu’il joue tout en dirigeant l’Orchestre de Chambre de Norvège possèdent une limpidité et une évidence d’expression qui ne peuvent que réjouir l’âme et le cœur.Homme de dialogue, Leif Ove Andsnes aime aussi se confronter à d’autres formes artistiques, comme en témoigne son travail avec l’artiste plasticien sud-africain Robin Rhode, un enfant de la street dance qui transforme la grisaille quotidienne en pure poésie, lors d’une performance au cours de laquelle un dispositif vidéo inspiré par la musique est présenté en même temps qu’une interprétation en direct.Le festival qu’il a fondé dans le village idyllique de Rosendal, en Norvège, est un peu à son image, des rencontres de très haute qualité, 4 jours concentrés avec un très petit nombres d’œuvres présentées avec des amis proches et de jeunes musiciens norvégiens. Un entre-soi en communion avec un public soucieux de la magie des lieux et profondément amoureux de la musique.© François Hudry/QOBUZ/mars 2018