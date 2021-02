Biographie

Au sein de la scène électronique anglaise, Leila se détache avec force par une musique sans concession à la fois provocante et envoûtante. Admirée par Aphex Twin et Gilles Peterson, collaboratrice fidèle de Björk, Leila est une des rares musiciennes de cette scène à posséder un son aussi personnel et brut. Concevant ses albums comme des compilations, elle prend un malin plaisir à créer de somptueux contrastes en mélangeant mélodies rêveuses et manipulations sonores à la limite du bruitisme. Les morceaux chantés très influencés par la soul y cohabitent avec des instrumentaux faisant de ses disques des ovnis de la planète techno où l'instrumental prédomine. Son troisième album Blood, Looms and Blooms, qui paraît en 2008 après huit ans d'absence, la consacre comme une des plus grandes artistes anglaises de son époque. U&I en 2012 renforce encore cette excellente impression. © ©Copyright Music Story François Bellion 2015