Biographie

Socialement et politiquement engagée, Lena Horne restera comme LA grande voix de Stormy Weather. Dans les années 40, elle avait été l'une des premières interprètes afro-américaines à signer un contrat avec un studio hollywoodien. En 1943, Horne avait été choisie pour incarner Selina Rogers, dans la comédie musicale Stormy Weather. Son interprétation de la chanson titre avait été un immense succès.Née le 30 juin 1917 dans une famille de la bourgeoisie noire, Lena Horne a seulement deux ans lorsque sa grand-mère l'enrôle au sein de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), fer de lance du mouvement pour les droits civiques. Elle se tiendra à l'écart de tout activisme jusqu'en 1945, lorsqu'elle donnera un concert dans une base de l'armée américaine et verra des prisonniers de guerre allemands assis aux premiers rangs, tandis que les soldats afro-américains étaient cantonnés au fond…A partir de cet épisode, Lena Horne s'impliquera dans plusieurs organisations sociales et politiques et figurera sur les listes noires pendant le McCarthysme. En 1963, elle s'était jointe à la marche de Martin Luther King à Washington.En 1947, Horne avait épousé un des arrangeurs de la Metro-Goldwyn-Mayer Lennie Hayton, un homme blanc. Une union qui portera un violent coup de frein à sa carrière… Elle avait remporté un Tony Award pour son one-woman show à Broadway en 1981, Lena Horne: The Lady and Her Music. Elle meurt le 9 mai 2010 à l'âge de 92 ans. © MD/Qobuz