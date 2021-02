Biographie

Originaire d’un petit village de la Rive-Sud de Montréal, Lendemain de veille est une formation de cinq musiciens d’exception qui brûle les planches depuis plus de 11 ans en ravivant la flamme de ceux et celles qui ont le sang bien bleu. Lendemain de veille s’affaire à faire danser et chanter ses foules comme s’il n’y avait pas de lendemain grâce à leurs compositions rassembleuses qui créent un sentiment d’appartenance bien fort pour le Québec. Que ce soit au festival country de Saint-tite, la foire brayonne au Nouveau-Brunswick, au festival du crabe de Paspébiac ou à Woodstock en Beauce, Lendemain de veille vous fera swingner la bacaisse dans le fond d’la boîte à bois!