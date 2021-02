Biographie

Né Lenni-Kim Lalande à Montréal en 2001, le chanteur et comédien canadien Lenni Kim fait ses premiers pas devant les caméras pour des publicités québécoises avant de s'imposer auprès du grand public en 2015 à la faveur de sa participation à la seconde saison de The Voice Kids France. Signé chez Warner en 2017, il livre la même année un premier album studio, Les Autres, et participe en outre à la huitième saison de Danse avec les stars ainsi qu'à l'album Génération Enfoirés. Déjà fort d'une popularité certaine, Lenni Kim voit cette dernière encore accentuée au fil des mois grâce à son rôle dans la série Demain nous appartient diffusée sur TF1 et bénéficiant d'un grand succès auprès du public adolescent. © TiVo