Biographie

Globalement, la scène rock à la charnière des années 80 et 90 avait perdu l'essentiel du grain des années 60 et 70 jusqu'à ce que Lenny Kravitz (né à Manhattan en 1964) débarque en 1989 avec la formule jonglant avec rock, glam, soul et pop psychédélique qui allait devenir son fonds de commerce. Magicien de studio capable de recréer des saveurs d'un autre temps, rock star flamboyante, multi-instrumentiste inspiré, Kravitz s'impose avec le trio d'albums Let Love Rule (1989), Mama Said (1991) et Are You Gonna Go My Way (1993), multipliant les hits, de "Mr. Cab Driver" (1989) à "Are You Gonna Go My Way" (1993) en passant par "Always On the Run" (1991), initiant une discographie riche de douze albums à la parution de Raise Vibration en 2018. © TiVo