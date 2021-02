Biographie

Initié à la musique par l'écoute des disques de son père, Lenny White apprend à jouer de la batterie au début des années 60, sous l'influence conjuguée des divers courants de la musique noire américaine depuis le jazz jusqu'à la musique Soul. Bien qu'intéressé par d'autres formes d'expressions artistiques, il choisit de devenir musicien et se fait engager successivement par Jackie McLean et Miles Davis dès la fin des années 60. Après avoir participé à l'enregistrement historique de Bitches Brew sous la direction de Miles Davis, il va jouer avec un grand nombre de personnalités du jazz dont Joe Henderson, Stan Getz, Freddie Hubbard, Stanley Clarke, etc. Au début des années 70, il devient l'un des batteurs les plus prolifiques des courants modernes baptisés jazz-Rock, jazz Fusion ou encore Latin-jazz-Fusion, engagé dans l'aventure du groupe Return To Forever orchestré par Chick Corea, au sein duquel il retrouve Stanley Clarke. Après cette expérience, Lenny White enregistre sous son nom et continue de multiplier les rencontres sur des répertoires très variés qui vont du jazz-Rock expérimental à la variété grand public, en passant par la musique Soul. Batteur polyvalent, ouvert à tous les styles de musiques, on peut ajouter à la liste de ses collaborations les noms de George Benson, Pharoah Sanders, Jaco Pastorius, Marcus Miller, Michel Petrucciani, Bireli Lagrene, Rachelle Ferrell, Nancy Wilson, Chaka Khan, etc.