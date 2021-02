Biographie

Chanteur engagé. C’est la catégorie un peu pochette-surprise dans laquelle on rangea Leny Escudero. De la révolte, certes il y en avait dans les chansons de cette figure attachante des années 60 et 70, mais une révolte mêlée à un romantisme profond. Né Joaquim Escudero le 5 novembre 1932 à Espinal en Espagne, ce fils de républicains espagnols fut révélé au grand public avec sa ballade Pour une amourette et laissera de nombreuses compositions marquantes comme A Malypense, Vivre pour des idées, Petite Mère, La Malvenue, Le Siècle des réfugiés et Le Cancre. Les cheveux longs, le visage émacié et portant souvent le blouson de cuir noir, cet éternel révolté ne rentra jamais vraiment dans les rangs du show-business. Une jeunesse à Belleville, une succession de petits boulots et, à l’aube des années 60, un tube d’entrée de jeu avec Pour une amourette, l'histoire de son premier amour de jeunesse. Ce fanatique de Léo Ferré s’envole alors pour l’Amérique du Sud et le reste du monde durant cinq années avec femme et enfants. Leny Escudero revient rapidement régulièrement en France pour enregistrer des albums et pouvoir ainsi vivre à l’étranger de ses droits d’auteur. Durant ces années 60, il signe les albums À Malypense en 1963, Rachel en 1965, Petite Mère en 1966 et Je t'attends à Charonne en 1967. De retour en France, sa plume devient de plus en plus engagée, dénonçant les injustices aux quatre coins du monde. Son album Escudero 71 reçoit le prix de l'Académie Charles Cros. Il restera fidèle à lui-même tout au long de sa carrière, ne cherchant jamais à vendre son âme au diable ou à alléger sa révolte intérieure… Suivront ainsi des disques à un rythme assez régulier : Vivre pour des idées en 1973, Le Voyage en 1974, La Planète des fous en 1977, La Grande farce en 1978, Escudero sur scène en 1979, Grand-père en 1980, Je veux toujours rester petite en 1982, Dérives en 1984, Comme un voyageur secret en 1994, Leny Escudero chante la liberté en 1997, Le Tiers Amour en 1999 et Itinéraire en 2007. Après la tournée Âge tendre et un nouvel Olympia en 2007, Leny Escudero repart en tournée. Dans certains de ses spectacle, il est même accompagné de sa fille et de ses petits-enfants. « Je ne passe pas vraiment à la radio, puisque je ne fais pas des chansons qu'on appelle formatées. Elles durent parfois six ou huit minutes, ça bouffe la pub », disait-il à l’AFP. En 2013, il publie le premier tome de son autobiographie, Ma vie n'a pas commencé aux éditions du Cherche midi. Il décède le 9 octobre 2015, dans l'Eure, à Giverny, le village des impressionnistes, où il vivait. Il venait de publier en août 2015 le deuxième tome de sa biographie, Le début... la suite... la fin. © CM/Qobuz