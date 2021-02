Biographie

Chanteur et guitariste canadien de jazz, Leon Redbone, de son vrai nom Dickran Gobalian (né à Nicosie, Chypre, le 26 août 1949 et mort à Bucks County en Pennsylvanie, États-Unis, le 30 mai 2019), se fait connaître en pratiquant le ragtime, le jazz d'avant-guerre et le blues dans les clubs de Toronto, durant les années 1970. Très secret sur sa biographie (certains faits sur sa naissance et son identité ne sont pas avérés), il opte pour le nom de scène Leon Redbone et retient l'attention de Bob Dylan qui le découvre lors d'un festival de folk à Mariposa, dans l'Ontario (Canada), en 1974, et fait sa publicité dans le magazine américain Rolling Stone. Signé par la compagnie Warner Bros., Leon Redbone enregistre son premier album On the Track (1975, avec les participations de Joe Venuti et Don McLean), suivi de Double Time (1977), qui se classe n°38 au Billboard et Champagne Charlie (1978). Au fil des enregistrements, le musicien attire des collaborateurs renommés comme Dr. John, Ringo Starr, Merle Haggard et d'autres sur les albums From Branch to Branch (1981), Red to Blue (1985), Christmas Island (1987), No Regrets (1988) et Sugar (1990). Sa carrière, restée discrète et réservée aux amateurs de jazz ou de blues, se poursuit avec les albums Up a Lazy River (1992) et Whistling in the Wind (1994). Après une longue pause, il revient en 2001 avec l'album Any Time, suivi treize ans plus tard par Flying By (2014). En 2015, il cesse toute activité en concert en raison de problèmes de santé. L'année suivante, Jack White supervise la sortie de Long Way from Home: Early Recordings, une compilation d'enregistrements radiophoniques inédits datant de 1972 sortie sous son label Third Man Records. En 2018 sort le documentaire Please Don't Talk About Me When I'm Gone: The Search for Leon Redbone. Il décède à l'âge de 69 ans de complications neurologiques. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019