Biographie

Leona Lewis passe une audition pour l'émission de télé-crochet britannique The X Factor à l'été 2006 et sort gagnante de la troisième saison en décembre de la même année. Le premier single de Leona Lewis, une reprise soul de "A Moment Like This," de Kelly Clarkson, devient N°1 au hit-parade britannique au début de l'année. Par la suite, elle signe un accord d'enregistrement aux États-Unis avec le label J Records de Clive Davis en février 2007. À la fin de l'année, elle lance son premier album, Spirit, en Angleterre et assiste à son ascension à la tête des hits-parades. La version américaine sort en 2008. © Stewart Mason /TiVo